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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

10 yıl önce bulundu ve dünyada tek bir yerde yetişiyor... Koparmanın bedeli 60 bin TL

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve koparmasının 60 bin lira cezası bulanan nesli tükenmek üzere olan Eber Sarısı çiçeği, dünyada bir tek Eber Gölü etrafında yetişiyor.

Eber Sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Türkiye'de sadece Eber Gölü etrafında yaşayan Eber Sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahip. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.

10 yıl önce bulundu ve dünyada tek bir yerde yetişiyor... Koparmanın bedeli 60 bin TL

“Eber Sarısı 10 yıl önce bulundu”

Eber Gölü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kalay, Eber Sarısı çiceğinin 10 yıl önce jeoloji mühendisleri tarafından keşfedildiğini belirterek endemik bitki türü olduğuna dikkat çekti.

10 yıl önce bulundu ve dünyada tek bir yerde yetişiyor... Koparmanın bedeli 60 bin TL
Kalay, “Bundan 10 yıl önce Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu Eber Gölü Kurtarma Projesi hazırlanırken burada jeoloji mühendisleri endemik bir bitki türüne denk geldi. Bu dünyada tek bir bitki türü olan ve eşi benzeri olmayan Eber Sarısı adı altında tescillendi. Eber Sarısı endemik bir bitki türü. Sadece Bolvadin Eber Gölü kenarında yetişen gölün nemini seven bir bitki türü. Bu bitki türü üniversitelerde araştırıldı, baklagiller sınıfına giriyor. Baklagiller sınıfına giren bu bitki türü endemik bir tohum türü. Bu ne işe yarıyor dersek; baklagiller diyelim ki fasulye, nohut çiçeğinden bir tane fasulye, bir tane nohut alınırken bu Eber Sarısıyla, fasulyenin, nohudun, mercimeğin genetik yapıları birleştirildiğinde 1’e 400 ürün artışı oluyor. Bu Eber Sarısı gerçekten bir hazine ve önemli bir tohum türü” dedi.

10 yıl önce bulundu ve dünyada tek bir yerde yetişiyor... Koparmanın bedeli 60 bin TL
''Bu bitkiye gözümüz gibi bakmalıyız''

Eber Sarısı’nın koruma altında olduğunu ve koparana ya da tahrip edene 60 bin liraya kadar para cezası uygulandığına dikkat çeken Kalay, “Eber Sarısı şuanda koruma altında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından. Ayrıca ilgili birimlerimiz bunu yok etmek isteyenlere veya bilinçsiz şekilde tahribat eden kişilere cezai işlem uygulanıyor. 60 bin TL’ye kadar bir para cezası var bunu koparıp ta yok etmek isteyen kişilere. Bunan aslında parayla hiçbir zaman değeri ölçülemez. Bunun maddiyattan ziyade manevi değeri çok çok önemli bir bitki türü. Bu bitki türünü gözümüz gibi, yani bir çocuğumuz gibi elimizden geldiği kadar hassasiyetimizi göstererek korumamız lazım, yaşatmamız lazım. İlerdeki nesillerimize bu bitki türünü, bu geni aktarmamız lazım” diye konuştu.

10 yıl önce bulundu ve dünyada tek bir yerde yetişiyor... Koparmanın bedeli 60 bin TL


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