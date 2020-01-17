10 yıl önce bulunan mozaik gün yüzüne çıkarılacak

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Örenşehir Mahallesinde oturan Bülent Yalman, 2010 yılında evinin yanındaki ahırda define aramak için kazı yaptı. Yalman, komşularının ihbarı üzerine jandarma tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Müze Müdürlüğü tarafından kaçak kazı yapılan ahır ve samanlıkta yapılan çalışmada bozulmamış 12 metre uzunluğa, 5,5 metre genişliğinde mozaik parçası tespit edildi.

Yapılan incelemede mozaik parçasının Roma dönemine ait olduğu ve üzerinde Grekçe diline ait yazılar olduğu belirlendi. Ahır ve samanlık yıkılırken, çevrede farklı mozaik parçalarının bulunma ihtimaline karşı kamulaştırma çalışması başlatıldı. Mozaik parçasının üzeri ise elenmiş kum, jeo tekstil ve farklı malzemelerle kapatılarak korumaya alındı.

KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

2010 yılında başlayan ve geçtiğimiz yıl kasım ayında tamamlanan kamulaştırmanın ardından bölgede kurtarma çalışması yazın yeniden başlatılacak. Çalışmada 12 metre uzunluğundaki mozaik parçası gün yüzüne çıkarılacak. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, "İncesu Kapadokya'nın giriş kapılarından bir yerdir. Bölgemizde gerek Osmanlı gerekse de daha eski dönemlere ait sayısız yerleşim yeri ve tarihi eser var. Bunlardan birisi de Örenşehir mahallemizde bulunan mozaiklerdir. Bir an önce mozaiklerin gün yüzüne çıkartılıp bölgenin turizme kazandırılması en büyük arzumuz" dedi.

'KAZI ALANI JANDARMANIN KONTROLÜNDE'

Örenşehir Mahallesi Muhtarı Gökhan Yolageldi de kazı çalışmalarının başlamasını beklediklerini ifade ederek, "2010 yılında mahallemizde oturan Bülent Yalman kazı yapmıştı. Çalışmalar ilerletince mozaik parçalar ortaya çıktı. Yetkililer bölgeyi koruma altına alarak, kamulaştırma çalışması başlattı. Bu nedenle de bulunan mozaiklerin üzeri şimdilik kapatıldı. Kazı alanı her zaman jandarmanın kontrolünde. İnşallah tarihi eserler bulunur ve mahallemize turist gelir" diye konuştu.