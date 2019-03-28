10 yıl daha ceza
Konya’da, kendisini şeyh olarak tanıtarak aralarında çocukların da olduğu 5 kişiye cinsel istismarda bulunan ve 62 yıl hapis cezasına çarptırılan Süleyman Işık’a aynı suçtan bir ceza daha geldi.
16 yaşındaki S.M.Y. ifadesinde, 10. sınıfa giderken arkadaşının tavsiyesi üzerine dini eğitim almak için Işık’ın dergahına gittiğini anlattı. Bir ziyaret sırasında Işık’ı erkek müritlerinden birini dudağından öperken gördüğünü ileri süren S.M.Y., “Duyduğum rahatsızlığı dergahta yaşça büyüklerle paylaştım. Bunun bir suç olmadığını söylediler” diye konuştu. S.M.Y., 2016 yılının Kadir Gecesi dergahtayken Işık tarafından çağrıldığını, “Mevlana ve Şems de bunları yapıyordu” diyerek, birden çok kez istismar edildiğini söyledi. Işık ise define aranmasına icazet vermediği için kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Süleyman Işık’a ‘çocuğun basit istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay daha hapis cezası verdi.
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