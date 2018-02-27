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    10 yaşındaki kızın çığlıklarına koştular... Linçten polis kurtardı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    27.02.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Adana’da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kıza 5 lira verip taciz etmek istediği iddia edilen 2 kişiyi, çevredekiler linç etmek istedi. Polisin güçlükle kurtardığı 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    KENT merkezindeki trafik ışığında mendil satan kız çocuğun yanına gelen Adil E. (20) ve beraberindeki S.E. (17), iddiaya göre küçük kıza 5 lira verip taciz etti, civardaki harabe eve götürmeyi teklif etti. Küçük kızın çığlık atması üzerine 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine çevredekiler 2 şüpheliyi yakalayıp dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri linçten kurtarıp, yakındaki polis merkezine götürdü.

    Küçük kızın yakınları karakol önünde toplanıp tepki gösterdi. Karakola gelen psikologla sohbet ettikten sonra küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Şüpheli Adil E. ise sorgusunda, yanlış anlaşıldığını, küçük kızdan mendil almak istediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

     

    Etiketler: ADANA , çocuk tacizi , çocuk istismarı , son dakika
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