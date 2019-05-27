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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
27.05.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı

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Antalya'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü (10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baba Göktürk Güllü, morgda cenazeyi almak için beklerken oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktü.

Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaptığı sırada yere düştü. Oğlunun fenalaştığını gören Huriye Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı.

Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Mobilya ustası Göktürk Güllü, morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları teskin etti. Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı.

Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı

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