10 yaşındaki çocuğu taciz eden muavinden utanmaz savunma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri10 yaşındaki çocuğu taciz eden muavinden utanmaz savunma
GeriGündem 10 yaşındaki çocuğu taciz eden muavinden utanmaz savunma
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
17.07.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

10 yaşındaki çocuğu taciz eden muavinden utanmaz savunma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 yaşındaki çocuğu taciz eden muavinden utanmaz savunma

Annesi ve dedesiyle bindiği Iğdır-İstanbul otobüsünde 10 yaşındaki çocuğu uykusunda istismar ettiği ortaya çıkınca tutuklanan muavinin yargılanmasında mahkemeler güzergah tartışmasına girdi. Dava 6 aydır bu sebeple başlayamıyor. Tutuklu sanık Cihat T. kendisini şöyle savundu: “Amasya'ya geldiğimiz saatlerde müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüm. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım.”

Sömestr tatili için Şubat ayında Çorlu’dan annesi ve dedesi ile Iğdır’daki akrabalarının yanına giden 4’üncü sınıf öğrencisi E.A., tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.’nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın ailesinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetle şüpheli muavin, Iğdır’da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANNEM GİTTİĞİNDE...

Gazete Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberi şöyle: Muavinin istismarına uğradığını belirten E.A., “Çorlu’da oturuyorduk. Iğdır’dan bindiğimiz İstanbul otobüsünde dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV’de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini bedenimde gördüm. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Bana tekrar dokunmaya çalıştı. Eve geldikten sonra teyzem ‘neden durgunsun’ diye sordu. Ben de anlattım. Ailem de durumu sizlere bildirdi” diye ifade verirken müştekinin ifadesiyle tutuklanan Cihat T. ise E.A.’nın kendisini yanlış anladığını savunarak “Amasya'ya geldiğimiz saatlerde müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüm. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı” diye ifade verdi.

SON KARAR YARGITAY'DA

Çorlu Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame sonrası davaya bakmayla yetkili mahkeme ise ilk duruşmada yetkisiz olduklarını belirterek olayın Amasya sınırlarında yaşandığını belirterek dosyanın Amasya’ya gönderilmesine karar verdi. Ancak Amasya’daki mahkemede yetki uyuşmazlığı olduğunu belirterek yetkisizlik kararı alınca dosya ortada kaldı. Yaşanan yetki karmaşasıyla davanın 6 aydır görülmemesini eleştiren mağdurun avukatı Bihter Mekereci,”Son dönemde iyice artan cinsel istismar ve istismar sonrası cinayet olayları ortadayken müvekkilimin yaşadığı bu ağır olayın davasının görülmemesine başlanmadı bile. Yetkisizlik kararını Yargıtay çözecek” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalya’da kadın turistlerin şoke olduğu anlar…

10 yaşındaki çocuğu taciz eden muavinden utanmaz savunma

Kobra'nın ısırdığı Aref'ten haber var...Zehir miktarı fazla çıktı

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için flaş uyarı