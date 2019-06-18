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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyyüp BURUN/GAZİANTEP (DHA)
18.06.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

10 yaşındaki Ali'ye otomobil çarpma anı

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10 yaşındaki Ali'ye otomobil çarpma anı

Gaziantep'te parka gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ali Kaygısız, otomobilin çarpması ile ağır yaralandı. Çarpma anı ise olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki parka gitmek isteyen Ali Kaygısız, yaya geçidinin olduğu yere gelip yol kenarında beklemeye başladı. Bir süre sonra caddenin karşısına geçmek için yola çıkarak koşmaya başlayan Kaygısız'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrularak refüje düşen Ali'yi görenler çocuğun yanına giderek müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali'yi yakındaki özel hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin Ali Kaygısız'a çarpma anı ise olay yerine yakın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Kaygısız'ın koşarak karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması ve çocuğun havalanarak refüje düşmesi yer aldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürüldü.

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