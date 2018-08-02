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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
02.08.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

10 yaşında dehşeti yaşadı: Annemin bacaklarına sarılıp 'vurma' dedim

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10 yaşında dehşeti yaşadı: Annemin bacaklarına sarılıp 'vurma' dedim

Bursa'da geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar’ı (43), 10 yaşındaki oğlu F.G.’yi almak için gittiği evde tabanca ile vurarak öldüren Birgül Günar’ın (37), tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen F.G., "Silah sesi geldi. Babaannemle birlikte odaya gittiğimizde annemin elinde silah vardı. Annemin bacaklarına sarılıp ’babamı vurma’ diye bağırdım" dedi.

Olay, geçen yıl kasım ayında, merkez Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşini terk eden Birgül Günar, olay günü doğum günü olan oğlu F.G.’yi almak için eve geldi. Birgül Günar, çıkan tartışmada fabrikada işçi olan eşi Erdoğan Günar’ı, 5 el ateş ederek öldürdü. Birgül Günar, cinayetin ardından olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen oğlu ile birlikte polise giderek teslim oldu.

Tutuklanan Birgül Günar’ın, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, ’yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, olay sırasında annesinin yanında bulunduğu ileri sürülen F.G. tanık olarak dinlendi. Sanık Birgül Günar, psikolog eşliğinde oğlunun salona girdiğini görüpÿağlayınca, salondan çıkarıldı.

’ANNEMİN BACAKLARINA SARILIP VURMA DEDİM’

F.G., olay günü annesinin eve gelip, "Bugün oğlumun doğum günü, onu alıp, gezmeye, sinemaya götüreceğim" dediğini anlatarak şöyle konuştu:

"O sırada babam kapıya geldi ve anneme ’emaneti getirdin mi?’ÿdedi. Annem de ’getirdim’ diyerek odanın birine geçtiler. Biz de başka odaya girdik. O sırada annem ile babamın bulunduğu odadan tartışma sesleri duyuluyordu. Ama ne olduğunu tam anlayamıyordum. Birden silah sesi geldi. Babaannemle birlikte odaya gittiğimizde sanırım annemin elinde silah vardı. Annem babaannemi hafiften itti. Annem beni kolumdan tutup dışarıya çıkardı."

Araya giren babaanne Hatice Günar, torununun olay sırasında, "Anne, babamı vurma" diye bağırdığını ileri sürdü. Mahkeme başkanının sorusu üzerine F.G., "Babaannemin belirttiği gibi ben annemin bacaklarına sarılıp ’babamı vurma’ diye anneme azıcık bağırdım" diye konuştu.

Ölen Erdoğan Günarın annesi Hatice Günar, kardeşi Sedat Günar, sanığın cezalandırılmasını istedi. Hatice Günar, gelinine dönerek, "Ben oğlumun hasretiyle yanıyorum, inşallah sen de ölürsün" dedi. Mahkeme heyeti sanık Birgül Günarın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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