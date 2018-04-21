10 üniversite bölünüyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Kanunu ile ‘Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ dün TBMM’ye gönderildi. Tasarıya göre Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri bölünerek bazı bölümleri kurulacak 10 yeni üniversiteye bağlanacak.



2’Sİ VAKIF 5 YENİ ÜNİVERSİTE

Tasarıyla Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nca İstanbul Tuna Üniversitesi; Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı’nca İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi kurulacak. Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Samsun Üniversitesi adıyla da üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. Selçuk Üniversitesi’nden Konya Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Kütahya Sağlık Üniversitesi, İnönü Üniversitesi’nden Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’nden İstanbul İbni Sina Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mersin Üniversitesi’nden Tarsus Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Trabzon Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi’nden Kayseri Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi doğacak. İstanbul Üniversitesi’nin diş hekimliği, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, iletişim, işletme, orman, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve veteriner fakülteleri ile sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, ormancılık ve veterinerlik meslek yüksekokulları yani toplam 9 fakültesi yeni kurulacak İstanbul İbn-i Sina Üniversitesi’ne bağlanacak. Çapa Tıp Fakültesi de İbn-i Sina Üniversitesi bünyesine katılacak. İstanbul Üniversitesi, çocuk sağlığı, kardiyoloji, muhasebe ve onkoloji enstitüleri ise öğretim yılı sonundan geçerli olmak üzere kapatılacak.



Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı üzerine 1926’da temelleri atılan ve ilk adı ‘Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’ olan Gazi Üniversitesi de bölünen üniversitelerden. Üniversitede hukuk, tıp, eczacılık, mühendislik, mimarlık, iletişim ve diş hekimliğinin de aralarında olduğu 9 fakülte yeni kurulacak Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanacak. Tasarı yasalaşırsa üniversitede sadece edebiyat, fen, eğitim, güzel sanatlar, ilahiyat fakültelerinin de yer aldığı 11 fakülte öğretime devam edebilecek.



DİPLOMALAR NE OLACAK?

BÖLÜNEN üniversitelerdeki öğrencilerin diploma durumlarının ne olacağı sorusu gündeme geldi. Yetkililer, mevcut öğrencilerin, bölümleri yeni üniversiteye geçse bile diplomalarında köklü üniversitenin adının yazacağını vurguladılar. Örneğin Gazi Üniversitesi’ndeki öğrencinin bölümü, yeni kurulacak Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne geçerse ve öğrenci eğitimini burada sürdürse dahi ilk üniversitesinin diplomasını alabilecek. Tasarının yasalaşması ve bölünmeden doğan üniversitelerin tercih kılavuzunda yer alması sonrasında yapılacak tercihlerde ise diploma yeni üniversiteden verilecek.



GEREKÇE KONTENJAN FAZLALIĞI

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, köklü üniversitelerin bölünmesine, kontenjan fazlalığı ve meslek yüksekokulları sayısının üniversiteyi kendi misyonundan uzaklaştıracak şekilde artması nedeniyle karar verildi.