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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 saniyede 2 patlama

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10 saniyede 2 patlama

İstanbul Sancaktepe’deki Mevlana Mahallesi Muazzez Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 5’inci katında dün sabah 07.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İlk patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra daha şiddetli ikinci bir patlama oldu. Dairenin 3 cephesindeki duvarların tamamı yıkıldı. Evdeki eşyalar ise sokağa savruldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dairede yaşayan Hasan Öner’i (40) hemen hastaneye götürdü. Bir yemek firmasında servis elemanı olarak çalışan ve patlamadan hafif sıyrıklarla kurtulan Öner, şunları söyledi:

“Gece sıcak olduğu için pencereleri açmıştım. Dairede doğalgaz hattı yok. Tesisat döşeli ama ben açtırmadım. Doğalgaz saatinde kelepçe var. Mutfakta küçük tüp kullanıyorum. Banyoda ise elektrikli ısıtıcı var. Mutfak tüpünde akşam bir sorun yoktu. Sabah saatlerinde inceleme yapan ekipler tüpün patlamadığını söylediler. Gaz sıkışmasından olduğunu söylüyorlar. Patlamada kolumdan hafif yaralandım. Ben de sese uyandım. Evin içerisinde şok geçirdim. Odamın duvarları yoktu. Evin duvarları tamamen yıkılmıştı. Ne olduğunu anlamadım. Binadan aşağıya indim. Ambulansla hastaneye götürdüler.”

10 saniyede 2 patlama

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 12 daireli binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve İGDAŞ ekipleri patlamanın ardından dairede inceleme yaptı.

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