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Erkan ALTUNTAŞ/DHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

'10 numara yağ' operasyonu! Böyle yakalandılar...

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'10 numara yağ' operasyonu! Böyle yakalandılar...

Aksaray'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 iş yerinde, 90 ton kaçak 10 numara yağ ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışıyla ilgili 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskında, plastik tanklar ve kamyonetin içinde kaçak 90 ton 10 numara yağ ele geçirildi. Bunun yanı sıra yağların kamyonların yakıt depolarına boşaltılmasında kullanılan 4 pompa ile 5 ton gaz yağı bulundu. Operasyon kapsamında G.K. (37), S.D. (37), H.S. (32), E.B. (24), Y.K. (55), T.S. (62), K.I. (32), C.G. (42) ve T.E.A. (39) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

10 numara yağ operasyonu Böyle yakalandılar...


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