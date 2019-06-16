‘10 numara’ takviye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde gözlem kulelerine yönelik Esad rejim güçlerinin saldırılarının artması ve son olarak Zaviye’deki 10 numaralı gözlem kulesinin 35 havan mermisiyle vurulması üzerine İdlib’deki gözlem kulelerini güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda TSK dün İdlib’in kuzey ve güneyine iki ayrı konvoy gönderdi.
İDLİB Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgeden önceki gün 35 havan atışı ile saldırı düzenlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti. TSK, bunun üzerine İdlib’deki gözlem kulelerini güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda TSK dün İdlib’in kuzey ve güneyine iki ayrı konvoy gönderdi. İlk konvoy İdlib’in kuzey hattında bulunan Türk gözlem noktalarını güçlendirmek için Reyhanlı’dan Suriye tarafına geçti. İkinci konvoy da Yayladağı mevkisinden Suriye topraklarına girdi.
RADAR SİSTEMLERİ GÖTÜRÜLDÜ
TSK konvoylarında zırhlı-paletli muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, havan-tanksavar mermilerini tespit etmede kullanılan radar sistemleri, çok namlulu roketatarlar ile değişik tip ağır silahlar yer aldı. Güçlendirmede önceliğin Zaviye’deki gözlem kulesine verildiği öğrenildi. Zaviye’deki saldırıda 3 asker hafif yaralanırken, bazı iş makineleri ile nöbet alanları hasar görmüştü. Zaviye’den sonra Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesi de takviye edilecek. Rejim güçleri ağırlıklı İdlib’in güneyini hedef aldığı için Morik ve Zaviye’deki gözlem kuleleri kuzey ve doğudakilere göre daha riskli durumda bulunuyor. Her iki gözlem noktası 6 kez rejim güçlerinin hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK gözlem kulelerinin rejimin hedefi olması halinde gereken yanıtın verileceğini söylemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle