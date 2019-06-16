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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘10 numara’ takviye

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‘10 numara’ takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde gözlem kulelerine yönelik Esad rejim güçlerinin saldırılarının artması ve son olarak Zaviye’deki 10 numaralı gözlem kulesinin 35 havan mermisiyle vurulması üzerine İdlib’deki gözlem kulelerini güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda TSK dün İdlib’in kuzey ve güneyine iki ayrı konvoy gönderdi.

İDLİB Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgeden önceki gün 35 havan atışı ile saldırı düzenlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti. TSK, bunun üzerine İdlib’deki gözlem kulelerini güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda TSK dün İdlib’in kuzey ve güneyine iki ayrı konvoy gönderdi. İlk konvoy İdlib’in kuzey hattında bulunan Türk gözlem noktalarını güçlendirmek için Reyhanlı’dan Suriye tarafına geçti. İkinci konvoy da Yayladağı mevkisinden Suriye topraklarına girdi.

‘10 numara’ takviye

RADAR SİSTEMLERİ GÖTÜRÜLDÜ

TSK konvoylarında zırhlı-paletli muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, havan-tanksavar mermilerini tespit etmede kullanılan radar sistemleri, çok namlulu roketatarlar ile değişik tip ağır silahlar yer aldı. Güçlendirmede önceliğin Zaviye’deki gözlem kulesine verildiği öğrenildi. Zaviye’deki saldırıda 3 asker hafif yaralanırken, bazı iş makineleri ile nöbet alanları hasar görmüştü. Zaviye’den sonra Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesi de takviye edilecek. Rejim güçleri ağırlıklı İdlib’in güneyini hedef aldığı için Morik ve Zaviye’deki gözlem kuleleri kuzey ve doğudakilere göre daha riskli durumda bulunuyor. Her iki gözlem noktası 6 kez rejim güçlerinin hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK gözlem kulelerinin rejimin hedefi olması halinde gereken yanıtın verileceğini söylemişti.

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