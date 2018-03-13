'10 numara' şüphesi

Dün sabaha karşı yaşanan kazada Samsun yönüne doğru giden doğalgaz borusu yüklü TIR Osmancık ilçesi Ardıç mevkisinde arıza yapınca sürücüsü, aracı yolun sağına çekip Trafik Şube Müdürlüğü’nü arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekibi, TIR’ın bulunduğu yere dubalar koyarak önlem aldı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Tokat’a giden İsmet Eslen yönetimindeki Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, alınan önlemden kısa süre sonra saat 06.00 sıralarında dubaları da önünde sürükleyerek park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem otobüs hem de TIR alev aldı. Alevlerin arasında kalan yolculardan bazıları, otobüsün camlarını kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da otobüste bulunan yaralıları dışarı çıkardı.

YAĞDAN NUMUNE ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 11 kişinin cesedine ulaşıldığını, aralarında çocukların da bulunduğunu belirterek kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Başsavcı Yurdagül, kaza sonrası yanan otobüste on numaralı yağ kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili numune aldırdıklarını, bu konuda da inceleme yapılacağını söyledi. Şoförün uyuduğu ya da başka bir sağlık sorunu nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirip yitirmediği ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.



