10 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 10 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 10 Nisan Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 10 Nisan tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
03:37:08 37.4220 29.4070 5.0 -.- 2.7 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
03:36:21 36.6522 31.4310 81.5 -.- 2.5 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:17:39 40.8150 30.9742 6.2 -.- 2.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)
02:22:00 38.4927 39.1042 5.0 -.- 1.9 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
02:18:03 38.7733 27.8263 7.3 -.- 2.2 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
01:42:06 37.4835 36.2943 5.0 -.- 1.8 -.- HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:05:52 38.7100 38.1605 6.6 -.- 1.9 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)
00:30:10 39.6840 24.0992 16.0 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
00:21:03 37.9790 29.2150 17.9 -.- 1.9 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle