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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

10 milyonla yüz yüze

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
10 milyonla yüz yüze

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, miting yerine 23 Haziran’a kadar en az 10 milyon İstanbulluyla yüz yüze görüşmeyi planladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, kentteki seçmenlerin memleketini gösteren dijital uygulama üzerinden ‘hemşeri’ kampanyası yürüteceklerini de belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan ve bir grup platform üyesi ile görüştü. Kılıçdaroğlu görüşmede İstanbul seçimleri ile ilgili yapılan hazırlıkları anlattı.

Basına kapalı yapılan görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Edinilen bilgiye göre Yaşar Okuyan, ilk kez seçimlerde “şaibe” tartışmasının farklı yaşandığını söyleyerek, “Daha önceki seçimlerin ardından şaibe konuşulurdu. İlk defa şaibe konusu seçimden sonra değil YSK üzerinden tartışılıyor” dedi. Okuyan, içlerinde AK Parti kurucularından bazı isimlerin de bulunduğu platform üyesi 28 eski bakanın önümüzdeki hafta İstanbul’a giderek, 40 gün boyunca kampanyaya destek vereceklerini de söyledi.

HER SANDIKTA BİR AVUKAT

Kılıçdaroğlu ise İstanbul’daki 23 Haziran seçimlerine ilişkin sivil toplum örgütleri ile yaptıkları görüşmeleri ve seçim çalışmalarını anlattı. CHP Genel Başkanı, İstanbul Barosu’nun her sandıkta bir avukat bulunduracağını ve sosyal medyanın aktif kullanılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu örnek olarak da belediyelerin sosyal medya üzerinden seçmeni İstanbul’da kalmaları için uyaran esprili paylaşımları anlattı.

CHP’nin İstanbul’da hemşeri toplulukları üzerinden de kampanya yürüteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun için İstanbul il örgütünün milyonlarca seçmenin nereli olduğunu gösteren dijital uygulamasını anlattı. Kılıçdaroğlu, hem milletvekillerinin hemşerilerine ulaşacağını hem de İstanbul dışında yaşayan ve bölgesinde sevilen kanaat önderlerinin İstanbul’a getirilerek hemşerileriyle buluşturulacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, miting yerine yüz yüze görüşmeleri tercih edeceklerini kaydederek, 23 Haziran’a kadar en az 10 milyon insanla yüz yüze görüşmeyi planladıklarını vurguladı.

‘İSTANBUL YAZA KAVUŞACAK’

Kılıçdardoğlu, “Martın sonu bahar” sloganını anımsatarak, “Martın sonu bahar dedik ama İstanbul’a beklemediğimiz bir mart soğuğu geldi. Ama 23 Haziran’da bu soğuklar da geçecek ve İstanbul doğrudan güneşli bir yaza kavuşacak” dedi. İptal kararının sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de vicdanları kanattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu yaptıklarını sonuna kadar halka anlatacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, mutlaka her şey güzel olacak. Artık bu sadece bir seçim değil tüm demokrat insanların demokrasi mücadelesidir. Biz yine kazanacağız” diye konuştu.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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