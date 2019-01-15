10 milyon üye taranıyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ilçe değiştiren seçmenlerle ilgili “Yakın markaja alalım” talimatının ardından AK Parti’de 10 milyon 337 bin üyenin listelerdeki durumuyla ilgili çalışmalar hızlandı. İl ve ilçeler bazında yapılan çalışmalar kapsamında perşembe günü askıdan inecek seçmen listelerine azami dikkat edilerek, en az hatayla seçime gidilmesi planlanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre seçmen listelerinin askıdan ineceği 17 Ocak’a kadar tüm üyelerin taranması planlanıyor. Bu kapsamda tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarına talimat verildi.
AK Parti, ilk olarak 3 Ocak itibarıyla 10 milyon 337 bin 144 kayıtlı üyesinden seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan üyelerine ulaşmaya çalışacak. Çalışma kapsamında 24 Haziran seçimlerine göre kaydı bulunmayan 924 bin üyenin kaydı da yeniden ele alınacak. AK Parti üyesi olup yurtdışına giden, vefat eden, il ve ilçe değiştiren, kaydı silinen, yeni oy kullanacak olan ve hiç seçmen kaydı bulunmayan kişiler ortaya çıkarılacak.
Çalışmaların AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve muhtarlıkların koordinasyonunda 17 Ocak tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Böylece Erdoğan’ın dikkat çektiği seçmenlerin sistemde bulunan eksik adres bilgileri düzeltilecek, ikâmetleri güncellenecek. Seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan AK Partili seçmenlerin yüzde 1’lik oy oranına denk geldiği belirtiliyor. AK Parti’nin seçimler öncesinde tüm teşkilata bir eğitim programı düzenlemesi de öngörülüyor. Erdoğan, il başkanlarına seslenerek, “504 binin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. 1 milyon ilk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım ve onların oy kullanmada bir yanlışa düşmesini baştan engelleyelim” demişti.
GENÇLERE SOSYAL MEDYADAN ULAŞILACAK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın talimatıyla ilk defa oy kullanacak 1 milyon genç seçmene de özellikle sosyal medya üzerinden ulaşılması hedefleniyor. Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden AK Parti’nin icraatları, gençlere dönük projeleri anlatılacak. Ayrıca sosyal medya üzerinden gençlerin beklentileri ve önerileri alınacak, seçme-seçilme yaşını AK Parti’nin düşürdüğüne vurgu yapılacak. Gençlerin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar 31 Mart öncesinde Genel Merkez’e ve Erdoğan’a iletilecek.
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