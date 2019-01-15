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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

10 milyon üye taranıyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ilçe değiştiren seçmenlerle ilgili “Yakın markaja alalım” talimatının ardından AK Parti’de 10 milyon 337 bin üyenin listelerdeki durumuyla ilgili çalışmalar hızlandı. İl ve ilçeler bazında yapılan çalışmalar kapsamında perşembe günü askıdan inecek seçmen listelerine azami dikkat edilerek, en az hatayla seçime gidilmesi planlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre seçmen listelerinin askıdan ineceği 17 Ocak’a kadar tüm üyelerin taranması planlanıyor. Bu kapsamda tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarına talimat verildi.

AK Parti, ilk olarak 3 Ocak itibarıyla 10 milyon 337 bin 144 kayıtlı üyesinden seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan üyelerine ulaşmaya çalışacak. Çalışma kapsamında 24 Haziran seçimlerine göre kaydı bulunmayan 924 bin üyenin kaydı da yeniden ele alınacak. AK Parti üyesi olup yurtdışına giden, vefat eden, il ve ilçe değiştiren, kaydı silinen, yeni oy kullanacak olan ve hiç seçmen kaydı bulunmayan kişiler ortaya çıkarılacak.

Çalışmaların AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve muhtarlıkların koordinasyonunda 17 Ocak tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Böylece Erdoğan’ın dikkat çektiği seçmenlerin sistemde bulunan eksik adres bilgileri düzeltilecek, ikâmetleri güncellenecek. Seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan AK Partili seçmenlerin yüzde 1’lik oy oranına denk geldiği belirtiliyor. AK Parti’nin seçimler öncesinde tüm teşkilata bir eğitim programı düzenlemesi de öngörülüyor. Erdoğan, il başkanlarına seslenerek, “504 binin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. 1 milyon ilk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım ve onların oy kullanmada bir yanlışa düşmesini baştan engelleyelim” demişti.

GENÇLERE SOSYAL MEDYADAN ULAŞILACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın talimatıyla ilk defa oy kullanacak 1 milyon genç seçmene de özellikle sosyal medya üzerinden ulaşılması hedefleniyor. Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden AK Parti’nin icraatları, gençlere dönük projeleri anlatılacak. Ayrıca sosyal medya üzerinden gençlerin beklentileri ve önerileri alınacak, seçme-seçilme yaşını AK Parti’nin düşürdüğüne vurgu yapılacak. Gençlerin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar 31 Mart öncesinde Genel Merkez’e ve Erdoğan’a iletilecek.

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