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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
22.06.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

10 milyon TL harcamışlardı, Türkiye'de ilk kez bulunmuştu! Ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar

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Konya'da villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, villanın bahçesine imalathanede çalıştıkları sırada yukarıya ses gitmemesi için süs havuzu yaptırdıkları tespit edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir villada uyuşturucu üretimi yapıldığı ve bu uyuşturucunun yurt dışına pazarlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine villayı takibe alan ekipler, geçen Perşembe günü akşam saatlerinde baskın düzenledi.

Polis, hiçbir oda bulunmayan, çevresinde ise çok sayıda köpek bulunan villada detaylı arama yaptı. Ekipler, zemindeki tahta kapağı kaldırdığında aşağıda odalar olduğunu fark etti. Polis, villada bulduğu uzaktan kumanda ile asansör sistemiyle aşağıya indiğinde uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

İmalathanede yapılan aramalarda 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (Lemon haze) bulundu. Villada ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. ​Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villaya olası polis baskınına karşı, birbirleriyle telsizle irtibat kurdukları da tespit edildi.

10 milyon TL harcamışlardı, Türkiyede ilk kez bulunmuştu Ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar
Polis, olayla ilgili kuyumculuk ve inşaat işleriyle uğraşan villa sahibi Yasin Küçük (30) ile Bahadır Akı (26) ve Rahmi Öcal'ı (40) gözaltına aldı. Yasin K.'nın ağabeyi Mustafa K.'nın da (41) arandığı belirtildi.

10 milyon TL harcamışlardı, Türkiyede ilk kez bulunmuştu Ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar
KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarıya koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin sürekli olarak yurt dışına çıktıkları, imalathanedeki malzemeleri de yurt dışından temin ettikleri saptandı.

10 milyon TL harcamışlardı, Türkiyede ilk kez bulunmuştu Ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar

SÜS HAVUZLU ÖNLEM

Şüphelilerin villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıya ses gitmemesi için süs havuzu yaptırdıkları öğrenildi. Villa, polisin incelemesinin ardından mühürlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin Küçük, Bahadır Akı ve Rahmi Öcal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Her 3 şüphelide 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 milyon TL harcamışlardı, Türkiyede ilk kez bulunmuştu Ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar

10 milyon TL harcamışlar Türkiyede ilk kez bulundu
10 milyon TL harcamışlar! Türkiye'de ilk kez bulundu
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