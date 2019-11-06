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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 milyon liralık terörist ihbarı

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10 milyon liralık terörist ihbarı

TERÖRLE Mücadele Kanunu’nun (TMK) ödül yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Ödül Komisyonu’nca belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçmeyecek.

Ancak ihbar sonucu yakalanan kişi terör örgütünün üst düzey yönetici olması durumunda verilecek ödülün miktarı, komisyonun önerisi ve içişleri bakanının onayı ile 50 katına kadar arttırılarak 10 milyon liraya kadar çıkabilecek. Para ödülü verilebilmesi için suçun terör kapsamında olması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılması, delillerin ele geçirilmesi ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak nitelikte, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması gerekiyor. Güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli, istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden faydalanan kişiler ödül alamayacak. Ödül alabilmek için Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak.

HER İHBAR İÇİN AYRI ÖDÜL

Bir kişi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek. Aranan suç failinin yurtdışında yakalanması halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için yakalanmaya esas bilginin Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden ele geçirildiği ülkeden Türkiye’ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak. Ödemeler ödül komisyonu kararında belirtilen valiliklerce gerçekleştirilecek. Ödül verilen kişilerin kimlikleri açıklanmayacak.

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