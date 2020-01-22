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Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:33,Son Güncelleme:/

'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Bakanlık'tan fotoğraflı cevap

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'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Bakanlık'tan fotoğraflı cevap

Tarım ve Orman Bakanlığı '10 milyon fidan kurudu' iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." denildi ve fidanların son halini gösteren fotoğraflara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Kasım'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada ayrıca İstanbul ve Adana'da ekilen fidanların son halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

10 milyon fidan kurudu iddiasına Bakanlıktan fotoğraflı cevap

Açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır.

10 milyon fidan kurudu iddiasına Bakanlıktan fotoğraflı cevap

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.

10 milyon fidan kurudu iddiasına Bakanlıktan fotoğraflı cevap

 

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