'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Bakanlık'tan fotoğraflı cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Kasım'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada ayrıca İstanbul ve Adana'da ekilen fidanların son halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.

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