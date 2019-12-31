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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2019 - 11:31,Son Güncelleme:/

10 metrelik istinat duvarından düşüp öldü

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10 metrelik istinat duvarından düşüp öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen Mahir Aydın yaşamını yitirdi.

Mahir Aydın, iddiaya göre yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından zemine düştü. Aydın'ın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Mahir Aydın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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