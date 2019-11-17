10 KM derinde 7. devriye
Türk ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusunda yedinci ortak kara devriyesi dün yapıldı. Suriye içinde Kamışlı’nın doğu kırsalı ile Suriye-Irak sınırı istikametindeki Derik arasını kapsayan devriyeye iki ülkeden toplam 8 araç katıldı.
TÜRK ve Rus devriye güçleri Kahtaniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde buluşarak, bir süre devriye güzergahı ile ilgili değerlendirme yaptı. Devriye saat 11.14’de tamamlandı.
Her iki taraftan dörder olmak üzere toplam sekiz aracın katıldığı devriye, 26 kilometre uzunluktaki güzergahta yapıldı ve 10 kilometre kadar derinliğe inildi. Türkiye’ye ait İHA’ların izlediği devriyeye, Rusya’ya ait saldırı helikopterleri de havadan destek verdi. Rusya’nın bu devriye başlamadan
önce Kamışlı’da hava üssü kurduğu ortaya çıkmış ve Hmeymim’deki üstte bulunan ‘Timsah’ olarak adlandırılan Mi 24 tipi
saldırı helikopterleri de bölgeye konuşlanmıştı. Dünkü devriyeye bu helikopterlerin destek verdiği öğrenildi.
AYNI YERDE İKİNCİ KEZ
Dünkü devriyede de terör örgütünün bölgeyi ne düzeyde terk ettiği, ağır silahlarını çekip çekmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediği TSK unsurları tarafından not edildi. TSK ve Rus askerleri, aynı bölgede 8 Kasım’da da üçüncü ortak devriyeyi yapmıştı. Barış Pınarı harekat alanının dışında ise Rusya ve Suriye rejim birliklerinin hareketliliği devam ediyor. Türkiye sınır hattından 200 kilometre kadar genişlikteki hatta yeni gözlem noktaları kuran Esad rejiminin, Ayn İsa’daki birliklerini güçlendirdiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Rusya’nın da Tel Tamer’de yeni karakollar kurduğu bilgisini verdi.
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