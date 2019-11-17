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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 KM derinde 7. devriye

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10 KM derinde 7. devriye

Türk ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusunda yedinci ortak kara devriyesi dün yapıldı. Suriye içinde Kamışlı’nın doğu kırsalı ile Suriye-Irak sınırı istikametindeki Derik arasını kapsayan devriyeye iki ülkeden toplam 8 araç katıldı.

TÜRK ve Rus devriye güçleri Kahtaniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde buluşarak, bir süre devriye güzergahı ile ilgili değerlendirme yaptı. Devriye saat 11.14’de tamamlandı.

Her iki taraftan dörder olmak üzere toplam sekiz aracın katıldığı devriye, 26 kilometre uzunluktaki güzergahta yapıldı ve 10 kilometre kadar derinliğe inildi. Türkiye’ye ait İHA’ların izlediği devriyeye, Rusya’ya ait saldırı helikopterleri de havadan destek verdi. Rusya’nın bu devriye başlamadan
önce Kamışlı’da hava üssü kurduğu ortaya çıkmış ve Hmeymim’deki üstte bulunan ‘Timsah’ olarak adlandırılan Mi 24 tipi
saldırı helikopterleri de bölgeye konuşlanmıştı. Dünkü devriyeye bu helikopterlerin destek verdiği öğrenildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KEZ

Dünkü devriyede de terör örgütünün bölgeyi ne düzeyde terk ettiği, ağır silahlarını çekip çekmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediği TSK unsurları tarafından not edildi. TSK ve Rus askerleri, aynı bölgede 8 Kasım’da da üçüncü ortak devriyeyi yapmıştı. Barış Pınarı harekat alanının dışında ise Rusya ve Suriye rejim birliklerinin hareketliliği devam ediyor. Türkiye sınır hattından 200 kilometre kadar genişlikteki hatta yeni gözlem noktaları kuran Esad rejiminin, Ayn İsa’daki birliklerini güçlendirdiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Rusya’nın da Tel Tamer’de yeni karakollar kurduğu bilgisini verdi.

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