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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.06.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

10 kişinin öldüğü kazada minibüsün şoförü konuştu!

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10 kişinin öldüğü kazada minibüsün şoförü konuştu!

Edirne'nin Meriç ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan jandarmadan kaçarken dükkana çarpan minibüste yaşamını yitiren 10 göçmenin, kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Emniyetteki sorgusu devam eden minibüs sürücüsü Tayfun Ö.’nün ifadesinde, İstanbul'da Arap uyruklu bir kişinin kendisinden göçmenleri sınıra götürmesini istediğini öne sürerek, "Jandarmanın 'dur' ihtarından ehliyetim olmadığı için kaçtım" dediği belirtildi.

İstanbul Aksaray'dan kapalı kasa bir minibüse tıka basa doldurulan hepsi yetişkin erkek 39 göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişlerinin sağlanması için Edirne'nin Meriç ilçesine getirildi. Dün sabaha karşı ilçeye varan minibüsün durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti. Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, minibüste bulunan 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, Edirne, Uzunköprü ve Keşan'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, ölenlerin cansız bedenleri ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan minibüs sürücüsü Tayfun Ö. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yaşamanı yitiren Pakistan ve Hindistan uyruklu göçmenlerin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Edirne İl Göç İdaresi, göçmenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından büyükelçilik ve konsoloslukları ile temasa geçerek, ülkelerine gönderme işlemlerini başlatacak.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 29 kaçağın tedavilerinin de devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

10 kişinin öldüğü kazada minibüsün şoförü konuştu

'EHLİYETİM YOKTU O YÜZDEN KAÇTIM'

Polisteki sorgusun süren minibüs sürücüsü Tayfun Ö.'nün, ilk ifadesinde, taşıdığı göçmenleri tanımadığını ve İstanbul Aksaray'da tanıştığı Arap uyruklu bir kişinin kendisine getirdiğini iddia etti. Tayfun Ö, "Jandarmanın 'dur' ihtarından ehliyetim olmadığı için kaçtım. Kaçarken de aracın kontrolünü kaybettim, kaza meydana geldi" dediği belirtildi.

Tayfun Ö.nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptıEdirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
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