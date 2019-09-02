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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

10 kişi geldiler, polis omzundan vurdu! Film gibi kaçırma operasyonu

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10 kişi geldiler, polis omzundan vurdu! Film gibi kaçırma operasyonu

Polis tarafından yakalanan ve adli muayene için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu, yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Polisle girilen çatışmada bir araca binip uzaklaşırken vurulan şüpheli, tedavi için götürüldüğü hastanede ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak, adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi.

20 YIL YATACAKTI

Sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçırılırken polis tarafından omuzundan vurulan Katipoğlu tedavi için bir başka hastaneye götürülünce yakalandı. Olay, Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Turgutlu polisi, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, cuma gecesi düzenlediği operasyonla yakaladı. Mahkemece tutuklanan Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi.

UYARI ATEŞİ AÇILDI

Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, uyarı ateşine rağmen kaçırılan Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yeni Asır'dan İlker Uyar'ın haberine göre; Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki sağlık kuruluşlarında önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye getirildiği sırada polis tarafından yakaladı. Şüpheli, polis gözetiminde tedaviye alındı. Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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