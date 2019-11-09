10 Kasım'da nöbetçi noterler açık mı? Nöbetçi noter nasıl sorgulanır?
Noter işlemlerini hafta içi tamamlayamayıp, hafta sonu noter hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım günü nöbetçi noterlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini nöbetçi noter mesai saatlerine göre tamamlayacaklar. Peki, 10 Kasım'da nöbetçi noterler açık mı? Nöbetçi noter nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Kamu adına onay verici makam olan noterler, "10 Kasım Pazar günü açık mı?" sorusu ile merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta sonları hizmet veren nöbetçi noterler ise, internet üzerinden kolaylıkla öğreniliyor. Peki, pazar günü nöbetçi noterler çalışıyor mu? 10 Kasım'da hangi noterler açık? İşte, nöbetçi noter sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar.
NÖBETÇİ NOTERLER 10 KASIM'DA AÇIK MI?
Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Dolayısıyla, 10 Kasım Pazar günü nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.
NÖBETÇİ NOTERLER NASIL SORGULANIR?
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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NÖBETÇİ NOTERLERE YOĞUN İLGİ
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışması sonucu 6 Nisan 2019'da başlayan nöbetçi noterlik uygulamasına yoğun ilgi oldu. Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 6 Nisan-27 Ekim 2019 tarihleri arasında 383 bin 690 işlem yapıldı. Bunlardan 381 bin 828'ini yurt içindeki işlemler oluştururken, bin 862 işlem de konsolosluklarda yapıldı.
Nöbetçi noterliklerde en çok araç satış işlemi gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerin başladığı 6 Nisandan bugüne 257 bin 408 ikinci el araç satış işlemi yapılırken, 23 bin 533 işlem de araçların ilk tescil işlemlerinden oluştu. Araç satışını vekaletname, ihtarname ve diğer işlemler takip etti. Konsolosluklarda ise en çok vekaletname için işlem yapıldı. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.
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