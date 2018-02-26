Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>10 Kasım’da göbek atan müdüre maaş cezası

    10 Kasım’da göbek atan müdüre maaş cezası

    Umut ERDEM / ANKARA
    26.02.2018 - 22:15 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da Adana’da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesinde göbek atan okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu’ya maaş cezası verildiğini belirtti.

    Huylu’nun 10 Kasım törenlerinde Selda Bağcan’ın seslendirdiği ‘Mavi Gözlüm’ türküsü ile göbek attığı görüntüleri sosyal medyada yer almıştı. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, görüntülerin tepki görmesi sonrasında bir önerge ile konuyu Meclis gündemine taşıdı.

    Özdiş, Bakan Yılmaz’ın yanıtlaması üzere verdiği önergede, “Adana’da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi müdürünün okul bahçesinde göbek atarak oyun oynadığı iddiaları ve olayın videosu yerel basında sıkça yer almıştır. Söz konusu video ve iddialardan haberiniz var mıdır? Söz konusu şahıs hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır” sorularını yöneltti.

    Bakan Yılmaz, Özdiş’in önergesine Adana Valiliği’nden aldığı, “Yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; disiplin yönünden 1/30 oranında ‘Aylıktan kesme’ ile tecziye teklifi getirildiği ve disiplin işlemlerinin devam ettiği, idari yönden ise ‘İl içerisinde durumuna uygun başka bir okula öğretmen olarak atanması’ teklifinin getirildiği ve bu teklifin uygulandığı belirtilmektedir” bilgilendirmesiyle yanıt verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Milli Eğitim Bakanı , İsmet Yılmaz , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri