10 Kasım sözleri ve şiirleriyle Atatürk sevgisi dile getiriliyor | 2018 Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili sözler

10 Kasım 1938 tarihinde hayatını kaybeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıl dönümünde büyük bir özlemle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu, sirenler çalmaya başladı. Anıtkabir'deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi. Ankara'da hem devlet erkanı hem de vatandaşlar Anıtkabir’i ziyaret ediyor. İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçiler Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıyor. Tüm yurtta anma törenleriyle geçen 10 Kasım’da sosyal medya kullanıcıları da Atatürk’ün fotoğraflarını paylaşarak ona olan sevgilerini dile getiriyor. İşte, 10 Kasım mesajları ve Atatürk Haftası ile ilgili sözler..

10 KASIM'DA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve millî binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Başbakanlıkça tesbit ve ilân edilir. Bu hallerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir. Sürekli Bayrak çekilen yerlerde de, Bayrak yavaş yavaş yarıya indirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki Bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği gün olan 10 Kasım günü, tüm ülkemizde milli yas günümüzdür. Bu yüzden tüm ülkede bayraklar yarıya indirilir.

10 KASIM MESAJLARI

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük Atatürk! Sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın.

80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.

Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

Aramızdan ayrılışının 80. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz... #10Kasım pic.twitter.com/I0HSuckyly — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 10 Kasım 2018

10 KASIM ŞİİRLERİ

ATATÜRK'Ü DUYMAK



Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

Behçet NECATİGİL

MUSTAFA KEMAL'E GİDEN YOL



Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

Kollarımı yarına güvenle açacağım,

Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

Bırakın, Mustafa Kemal'e varacağım.

Ellerimi uzatıyorum, daha ötede

Son duraktan biraz daha ötede

Gücümün kuvvetimin kesildiği yerde

Karşıda Mustafa Kemal'i görüyorum;

Gün geçer devir değişir

En olmaz istekler biter,

Bir ses bırakmaz kişiyi yerinde

Mustafa Kemal'in sesi, "İleri" der.

Boyuna yeniliğe, ileriye

Boyuna en yüce gerçeklere doğru!

Apaydınlık bir yoldasınız, bakın

Karşıda Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yolu

Attığım her adımı biliyorum

Yarın daha güzel, daha aydınlık!

Nasıl durabilirim, Mustafa Kemal sesleniyor

Uzattım ellerimi varıyorum.

Yürüyorum, yılmadan yürüyorum

-Karşıda bir ışık, bir ümit yolu-

İşte, ışıklar içinde büyüyen

Mustafa Kemal'i görüyorum

Mustafa CANPOLAT

SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE



Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

M. Esat TOZKOPARAN

MUSTAFA KEMAL SESLENSE



Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Ben Mustafa Kemal'im.

Büyük büyük denizlerim vardır benim

Hürriyeti içmiş dalgalarım.

Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim

Ulusumun yarınında sevincim

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Karanlığı deler gözlerim.

Dalgalara binip gelmiş kahraman,

Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...

Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan

İşte benim...

Ben...

Mustafa Kemal...

Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda

Deyip, öyle girdim savaşa

Komut verdim

Şahlandı cümle vatan

Boğdum kör talihi zindanında.

Bahtı gülen anaları yurdumun

Gökleri, dağları, denizleri

Yarınları, güvenip de uyuduğum

Aslan yeleli ışığı sınırlarımın

Mehmetleri

Tutun ellerinden yüreklerinizin

Sevgilerinizle beni yıkayın.

Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından gelir sesim

Sevdiğim

Bir tanem

Türkiye'lim

Sen varoldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal'im.

Sen var oldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal'im.

B.Kemal ÇAĞLAR