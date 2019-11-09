10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri nedir? Anıtkabir saat kaçta açılıyor, saat kaçta ziyarete kapanıyor?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yılında, Anıtkabir ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar internette Anıtkabir ziyaret saatlerini araştırıyorlar.. Peki 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri nedir? Anıtkabir saat kaçta açılıyor, saat kaçta ziyarete kapanıyor?
10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Anıtkabir'in ziyaret saatlerini internetten araştırıyor. Anıtkabir yetkililerinden alınan bilgiye göre normal takvimde 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında Anıtkabir ziyaret saatleri 09:00 - 16:00 olarak belirtilirken, 10 Kasım Pazar günü sabah saat 10:00 ziyarete açılış saati, akşam saat 22:00 ziyarete kapanış saati olarak belirtiliyor.
Daima Kalbimizdesin— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2019
🇹🇷Mustafa Kemal Atatürk🇹🇷 pic.twitter.com/Yy7nNEqpWq
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Atatürk'ün "Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben, mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim." sözlerine yer verilerek, vasiyet kabul edilen bu sözler sebebiyle mezar odasının Ankara Kalesi'ndeki Türk Bayrağı'nı görecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.
Atatürk'ün mezar odasına yönelik bilgilerin paylaşıldığı videoda, şunlar kaydedildi:
"Atatürk'ün aziz naaşının yer aldığı mezar odası, mozole binasının içerisinde yer alan sembolik lahit taşının tam olarak 7 metre altında bulunmaktadır. Mezar odası, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir.
Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınan ve tahniti çözülerek İslami kurallara uygun olarak kefenlenen Atamızın naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde 105 farklı noktadan getirilerek harmanlanan vatan toprağına emanet edilmiştir.
Kırmızı sandukasının etrafında bulunan sarı pirinç vazolar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Atamız her daim kutsal vatan topraklarında milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir."
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." sözleriyle sonlanan videoda, Atatürk'ün mezar odasına yönelik görüntüler yer alıyor.
Anıtkabir nerede?
Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu 1.madde 2.fıkra gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.
Rasattepe (Anıttepe)
Anıtkabir yapılmadan önce rasat (gözlem) istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi Rasattepe idi. 906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasattepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.
Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, ilk aşamada kamulaştırılma çalışmaları yapıldı ve 9 Ekim 1944 tarihinde yapıma başlandı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak 1953 yılında tamamlandı.
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