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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

10 kadından 5’i ‘susuyor’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
10 kadından 5’i ‘susuyor’

BUGÜN 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Hemen her gün kadına yönelik şiddet haberleri tüm insanlığı derinden yaralıyor.

 2018 yılı henüz bitmedi ancak sene başından bu yana basına yansıyan haberlere göre en az 210 kadın vahşice katledildi. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’ kapsamında ‘Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Raporu’ hazırladı. Avrupa Birliği’nce (AB) desteklenen proje; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere yedi ilde uygulandı. İki yıl süren proje kapsamında hazırlanan cinsiyet temelli şiddet raporunda yer alan bazı veriler şöyle:

ANLATAMIYORLAR

- Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) raporuna göre, her 10 kadından 1’i yaşamının herhangi bir döneminde birlikte oldukları erkeğin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalıyor.

- Şiddete maruz kalanların sadece yüzde 11’i kurumlara başvuruyor.

- Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların yüzde 44’ü yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamıyor.

- Türkiye’de 2014 yılı verilerine göre, 15-59 yaş grubundaki en az bir kez gebe kalmış kadınların yüzde 8.3’ü eşleri ya da birlikte oldukları kişilerden gebelik döneminde fiziksel şiddete maruz kaldı. Aynı yaş grubunda kadınların yüzde 37.5’i yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişilerden biri tarafından fiziksel/cinsel şiddet gördü.

- 15 yaşından önce partnerleri dışındaki kişiler tarafından maruz bırakıldıkları cinsel istismar oranı ise yüzde 8.9.

TECAVÜZ KRİZ MERKEZİ YOK

- Şiddet mağduru kadınların ve çocuklarının güvende olabilmeleri için sağlanan barınma imkânları yetersiz. Avrupa Konseyi’nin sığınmaevi konusundaki standartlarına göre sadece kadınların barınabileceği minimum 399 sığınmaevinin sağlanması gerekirken 144 kadın konukevi hizmet veriyor.

- Cinsel şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği tecavüz kriz merkezi yok. Avrupa Konseyi’nin şiddetle mücadele konusundaki hizmetlerin minimum standartları dikkate alındığında, Türkiye’de minimum 199 tecavüz kriz merkezi bulunmalı.

- Kadın cinayetleri konusunda resmi rakamlar gerçeği yansıtmakta yeterli değil.

‘EVDEKİ ŞİDDET HAPİSTE BİTER’

10 kadından 5’i ‘susuyor’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ‘caydırıcılık’ temasıyla hazırlanan video gösterime girdi. Videoyla kişilerin, kadına yönelik şiddet uygulamaları halinde mutlak surette ceza alacaklarına ilişkin farkındalık oluşturulması ve ilgili yasanın bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor. Videoda şöyle deniliyor: “Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi, alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.”

Kampanyanın sözcülüğünü üstlenen Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut, şiddet gören birçok kadının, utanç duyduğu için bunu yakınlarıyla paylaşmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

ŞİDDET KADININ AYIBI DEĞİL

“Oysa şiddet görmek kadının kendi ayıbı değil şiddet uygulayanın ayıbıdır. Bu nedenle şiddete maruz kalan kadınların yakın çevrelerindeki kişileri bundan mutlaka haberdar etmeleri ve yardım alabileceği kurumlara başvurmaları konusunda cesaretlendirici filmler yapacağız. Kadına karşı şiddet, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını da son derece olumsuz etkiliyor. Meselenin bu boyutunu da kampanyanın ilerleyen dönemlerinde işleyeceğiz. Konunun birçok cephesi var. Her cephede mücadele vermek, yasanın doğru uygulanmasını sağlamak ve en önemlisi şiddeti önlemenin stratejilerini göstermek üzere bir dizi farkındalık ve davranış değişikliği kampanyaları yapacağız.”  -AA

 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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