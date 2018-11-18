10 ilde 5324 taksi denetlendi
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa ve Kocaeli’de eşzamanlı olarak 448 noktada, 1484 polisten oluşan 457 ekibin katılımıyla “Taksi Uygulaması” adı altında 5324 taksi denetlendi.
Denetimler sonucunda, 97 taksi şoförü hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Biri çocuğun cinsel istismarı, 2’si resmi belgede sahtecilik, biri yaralama ve 6’sı diğer suçlardan olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 10 taksici gözaltına alındı. Bazı cezalar şöyle sıralandı:
camdan çöp attılar
60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 lira, bir şoföre olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 lira.
5 şoföre trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan bin 295 lira, 3 şoföre güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 lira.
15 şoföre taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmekten 4 bin 343 lira, 2 şoföre yüksek sesle müzik dinlemekten 518 lira.
Bir şoföre araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 lira, 27 şoföre araç içerisinde sigara içmekten 3 bin 348 lira.
26 şoföre taksimetre bulundurmamaktan 12 bin 688 lira, 35 şoföre taksimetre kullanmamaktan 17 bin 80 lira.
18 şoföre araçtan çöp atmaktan 2 bin 71, 63 şoföre seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14 bin 805 lira, 70 şoföre kırmızı ışık ihlalinden 16 bin 450 lira.
414 şoföre emniyet kemeri takmamaktan 44 bin 632 lira,7 şoföre tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7 bin 14 lira.
12 şoföre alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmamaktan 34 bin 752 lira. Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
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