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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

10 ilde 27 suçtan aranıyordu, yakalandı

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10 ilde 27 suçtan aranıyordu, yakalandı

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum sahte kimlikle Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Bodrum girişinde uygulama noktasında yakalanan şahsın yanındaki şüphelinin de 3 ilde aranan firari mahkum olduğu ortaya çıktı. Sahte kimliklerle yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Plaka tanıma sisteminde şüpheli bir araç olduğunu tespit eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti. Aracı Bodrum’dan çıkarken Torba Uygulama Noktası’na durduran ekipler, araçta bulunan 2 kişinin kimlik kontrolü yaptı.

Şahıslar, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar isminde düzenlenmiş sahte kimlikleri polislere verdi. Kontrol sırasından durumdan şüphelenen polis ekipleri, 2 zanlıyı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürdü.

Parmak izi kontrolünden geçirilen şahısların polis ekiplerine verdikleri kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen sahte kimlikli şahsın T.Y.Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimliğin ise B.B. isimli firari mahkum olduğu tespit edildi.

27 suçtan yakalandı, "Suç ne yazacaksınız?" dedi

T.Y.Ş.’nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 adet hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere toplam 27 suçtan yakalama kararının olduğu tespit edildi. B.B.’nin ise Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 adet hırsızlık ve 1 firar olmak üzere toplam 4 yakalama kararının olduğu belirlendi.

Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. 2 zanlının yakınları ise adliyeye girişleri esnasında basın mensuplarına fiziki müdahalede bulunarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere fiziki temasta bulunan zanlıların yakınlarına polis müdahale etti.

Adliye giren şüphelinin ise “Neyin haberini yapacaksın çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın?. Açıktan firar mı yazacaksın? Utanmaz” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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