10 Haziran son depremler listesi | Nerede deprem oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri10 Haziran son depremler listesi | Nerede deprem oldu?
GeriGündem 10 Haziran son depremler listesi | Nerede deprem oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.06.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

10 Haziran son depremler listesi | Nerede deprem oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 Haziran son depremler listesi | Nerede deprem oldu?

10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. İşte, 10 Haziran tarihli son depremlerin listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.06.10 11:40:19 38.8662 27.3863 5.5 -.- 2.0 -.- DEMIRCI-(MANISA) İlksel
2019.06.10 11:15:08 39.5353 27.5355 5.5 -.- 2.0 -.- KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.10 09:52:39 37.9698 43.1367 5.0 -.- 2.3 -.- SOZVEREN-CATAK (VAN) İlksel
2019.06.10 09:19:44 37.4137 33.3672 9.1 -.- 1.7 -.- BURUNOBA-(KARAMAN) İlksel
2019.06.10 08:55:55 40.2535 28.2402 7.3 -.- 1.9 -.- ARIZ-KARACABEY (BURSA) İlksel
2019.06.10 08:44:10 37.8703 37.5752 5.0 -.- 1.6 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2019.06.10 07:46:34 36.4447 24.0115 14.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.06.10 07:13:35 39.9148 29.0690 5.1 -.- 2.5 -.- KABAKLAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2019.06.10 06:57:57 40.1738 31.7702 7.1 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.06.10 04:49:22 40.5097 35.2930 1.5 -.- 2.1 -.- MECITOZU (CORUM) İlksel
2019.06.10 04:35:38 39.2623 39.9110 5.0 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.06.10 04:03:44 39.0318 26.0673 2.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.10 03:54:38 39.5893 26.1010 7.2 -.- 1.5 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.06.10 03:21:11 38.1668 29.6493 6.2 -.- 2.4 -.- SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2019.06.10 02:04:01 38.8168 26.4768 12.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.10 01:36:45 36.8728 27.9942 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.10 01:02:06 38.0807 42.9525 21.6 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2019.06.10 00:34:05 39.9298 29.1275 9.9 -.- 1.6 -.- DEDELER-KELES (BURSA) İlksel
2019.06.10 00:30:59 39.9283 29.0672 6.4 -.- 2.7 -.- DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) İlksel

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Akademide ‘oto yıkamacı’ şoku! TÜBİTAK'tan zehir zemberek rapor
Tekne keyfi kâbusa dönmüştü! 12 saat sonra kurtarıldı
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
'Valiye gereken işarette bulundum'