10 Haziran son depremler listesi | Nerede deprem oldu?
10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. İşte, 10 Haziran tarihli son depremlerin listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.06.10 11:40:19 38.8662 27.3863 5.5 -.- 2.0 -.- DEMIRCI-(MANISA) İlksel
2019.06.10 11:15:08 39.5353 27.5355 5.5 -.- 2.0 -.- KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.10 09:52:39 37.9698 43.1367 5.0 -.- 2.3 -.- SOZVEREN-CATAK (VAN) İlksel
2019.06.10 09:19:44 37.4137 33.3672 9.1 -.- 1.7 -.- BURUNOBA-(KARAMAN) İlksel
2019.06.10 08:55:55 40.2535 28.2402 7.3 -.- 1.9 -.- ARIZ-KARACABEY (BURSA) İlksel
2019.06.10 08:44:10 37.8703 37.5752 5.0 -.- 1.6 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2019.06.10 07:46:34 36.4447 24.0115 14.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.06.10 07:13:35 39.9148 29.0690 5.1 -.- 2.5 -.- KABAKLAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2019.06.10 06:57:57 40.1738 31.7702 7.1 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.06.10 04:49:22 40.5097 35.2930 1.5 -.- 2.1 -.- MECITOZU (CORUM) İlksel
2019.06.10 04:35:38 39.2623 39.9110 5.0 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.06.10 04:03:44 39.0318 26.0673 2.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.10 03:54:38 39.5893 26.1010 7.2 -.- 1.5 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.06.10 03:21:11 38.1668 29.6493 6.2 -.- 2.4 -.- SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2019.06.10 02:04:01 38.8168 26.4768 12.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.10 01:36:45 36.8728 27.9942 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.10 01:02:06 38.0807 42.9525 21.6 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2019.06.10 00:34:05 39.9298 29.1275 9.9 -.- 1.6 -.- DEDELER-KELES (BURSA) İlksel
2019.06.10 00:30:59 39.9283 29.0672 6.4 -.- 2.7 -.- DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) İlksel
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