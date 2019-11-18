10 günlük bebek ölü bulundu
Kayseri'de yabancı uyruklu 10 günlük henüz adı konmamış bebek yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Mustafa ve Zeynep U., sabah uyandıklarında 10 günlük bebeklerini hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri henüz adı konmamış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Baba Mustafa U. ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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