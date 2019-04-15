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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muzaffer NAL/ DHA
15.04.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

10 gündür kayıptı, cesedi yol kenarında bulundu

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10 gündür kayıptı, cesedi yol kenarında bulundu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 10 gündür aranan Sait Erman'ın (57) cansız bedeni, yol kenarında bulundu. 

Çay- Bolvadin yolu üzerindeki tarlasına bugün saat 10.00 sıralarında gelen Samet Atmaca, tarlanın kenarında bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Atmaca önce cep telefonuyla polise haber verdi, ardından da yakın noktada trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerine durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 

Ekipler yapılan incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden Sait Erman'a ait kimlik çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde Sait Erman'ın 5 Nisan'dan bu yana kayıp olarak arandığı belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sait Erman'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Samet Atmaca, "Arabamı yol kenarına park ettim. Ekinleri incelerken çukurda bisikleti yanında olan cesedi gördüm. Önce çok korktum. Hemen arabamın yanına gelerek 155'i aradım. Daha sonra az ileride trafik kontrolü yapan jandarmanın yanına gittim, durumu bildirdim. Daha sonra yetkililer ve savcı geldi" dedi.

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