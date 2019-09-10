10 Eylül Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 10 Eylül Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 10 Eylül Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 10 Eylül tarihli son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:08:37 36.8243 27.2532 10.5 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
05:38:07 37.8407 29.6803 10.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:13:55 38.2377 30.9318 13.1 -.- 2.0 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
02:48:14 39.0568 26.0183 7.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle