‘10 Ekim’i hâlâ yaşıyoruz’
‘EMEK, Barış ve Demokrasi’ talebiyle Türkiye’nin farklı illerinden gelenlerin 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde buluştuğu mitinge DEAŞ’ın düzenlediği bombalı saldırının üzerinden dört yıl geçti.
Katliamda hayatını kaybedenler Ankara Tren Garı meydanında düzenlenen programla anıldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda 103 kişi yaşamını yitirmiş, 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Anma programı için dün bir araya gelenler, sloganlar eşliğinde yürüdü. Tren garı önüne gelen göstericiler, katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundular. Törende, ölen 103 kişinin isimleri tek tek okunarak “Yaşıyor” diye bağırıldı.
ANIT MEKÂN OLACAK
Anmada emek ve meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Hâlâ biz 10 Ekim’i yaşıyoruz, hâlâ bu meydanı kana bulayan o alçak saldırıyı yaşıyoruz. Davanın ilk gününden itibaren, ‘Bu davaya açılan soruşturma olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulması için yeterli değil’ dedik. İhmali bulunan kamu görevlilerinin, siyasilerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledik. Ne yazık ki bu yönüyle soruşturma eksik bir şekilde yürütüldü” dedi. Koramaz, katliamın acılarını anlatma noktasında meydanın eksik kaldığını da savunarak “Bu meydanın adı Demokrasi Meydanı olarak değiştirildi. Yarışma açacağız. Meydanın çevresi anıt mekân olarak belirlenecek” diye konuştu. Anma, temsili anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle