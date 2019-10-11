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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA  
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘10 Ekim’i hâlâ yaşıyoruz’

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‘10 Ekim’i hâlâ yaşıyoruz’

‘EMEK, Barış ve Demokrasi’ talebiyle Türkiye’nin farklı illerinden gelenlerin 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde buluştuğu mitinge DEAŞ’ın düzenlediği bombalı saldırının üzerinden dört yıl geçti.

Katliamda hayatını kaybedenler Ankara Tren Garı meydanında düzenlenen programla anıldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda 103 kişi yaşamını yitirmiş, 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Anma programı için dün bir araya gelenler, sloganlar eşliğinde yürüdü. Tren garı önüne gelen göstericiler, katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundular. Törende, ölen 103 kişinin isimleri tek tek okunarak “Yaşıyor” diye bağırıldı.

ANIT MEKÂN OLACAK

Anmada emek ve meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Hâlâ biz 10 Ekim’i yaşıyoruz, hâlâ bu meydanı kana bulayan o alçak saldırıyı yaşıyoruz. Davanın ilk gününden itibaren, ‘Bu davaya açılan soruşturma olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulması için yeterli değil’ dedik. İhmali bulunan kamu görevlilerinin, siyasilerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledik. Ne yazık ki bu yönüyle soruşturma eksik bir şekilde yürütüldü” dedi. Koramaz, katliamın acılarını anlatma noktasında meydanın eksik kaldığını da savunarak “Bu meydanın adı Demokrasi Meydanı olarak değiştirildi. Yarışma açacağız. Meydanın çevresi anıt mekân olarak belirlenecek” diye konuştu. Anma, temsili anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.       

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