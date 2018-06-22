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    10 dakikada yağmur ve Ankara

    ANKARA
    22.06.2018 - 01:53 | Son Güncelleme:

    Meteorolojİ uzmanlarının uyarısına rağmen Ankara’da 10 dakika süren sağanak yağış hayatı felç etti. Sokaklar, caddeler, evler ve dükkanlar sular altında kaldı.

    Akşam saat 17.00’de başlayan sağanak yağış nedeniyle Kızılay-Çayyolu Metrosu arızalandı, seferler durdu. Metro istasyonu girişe kapatılırken, içeriye alınmayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sağanak nedeniyle Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay’ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Mamak’ta birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu. Dereboyu Caddesi’ndeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su ile dolan 5 katlı bir apartmanın giriş katında 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

    10 dakikada yağmur ve Ankara

    ARAÇLAR SELE KAPILDI

    Bolu’nun Seben ilçesi Susuz Köy Çatak Mahallesi’nde, 1 saat boyunca yağan dolu ve sağanak nedeniyle Acca Deresi taştı. 150 dönüm ekili tarla zarar gördü.
    Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde 5 ev sular altında kaldı. Evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile annesi, itfaiye tarafından kurtarıldı. 2 araç da selde sürüklendi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ankara , yağmur , son dakika , haberler
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