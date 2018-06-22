10 dakikada yağmur ve Ankara

Akşam saat 17.00’de başlayan sağanak yağış nedeniyle Kızılay-Çayyolu Metrosu arızalandı, seferler durdu. Metro istasyonu girişe kapatılırken, içeriye alınmayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sağanak nedeniyle Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay’ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Mamak’ta birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu. Dereboyu Caddesi’ndeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su ile dolan 5 katlı bir apartmanın giriş katında 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

ARAÇLAR SELE KAPILDI

Bolu’nun Seben ilçesi Susuz Köy Çatak Mahallesi’nde, 1 saat boyunca yağan dolu ve sağanak nedeniyle Acca Deresi taştı. 150 dönüm ekili tarla zarar gördü.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde 5 ev sular altında kaldı. Evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile annesi, itfaiye tarafından kurtarıldı. 2 araç da selde sürüklendi.