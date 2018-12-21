10 bin yeni bekçi alımı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alınacağına yönelik haberler bir süredir, bu konuda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesinleşen durum sonrası, söz konusu bekçi alımının detayları merak konusu oldu. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan gece bekçisi alımı için 10 bin kişilik yeni kadro açıldı. EGM 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik süreç işlemeye devam ederken açılan kadro, bekçi olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. İşte, konuya ilişkin detaylar....
KADRO YETKİSİ VERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
GEÇMİŞ ALIMLAR NASIL YAPILMIŞTI?
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.
Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.
Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle