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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.01.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

10 bin liraya bilgisayar aldı... Kargocu fark edince hemen polisi aradı

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10 bin liraya bilgisayar aldı... Kargocu fark edince hemen polisi aradı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş sitesi üzerinden sattıkları 10 in TL değerindeki dizüstü bilgisayar yerine vatandaşa çakıl taşı ve parçalanmış porselen göndermek isteyen 2 kişi, kargo dağıtım firması çalışanın şüphesi üzerine polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir kargo dağıtım şirketinin şubesine gelen M.M.K. (22) ve M.T. (22) isimli 2 şahıs, içerisinde dizüstü bilgisayar olduğunu belirttikleri kutuyu Eskişehir’e göndermek istediklerini söyledi. Kargoyu alan kargo dağıtım şirketi çalışanı, kutunun içerisinden cam seslerinin geldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların içinde dizüstü olduğunu iddia ettikleri kutuyu açtı. Ekiplerce açılan kutuda dizüstü bilgisayarı yerine, çakıl taşları ve kırık porselen parçaları çıktı. Kutudan çakıl taşı ve porselen parçalarının çıktığını gören polis ekipleri, M.M.K. ve M.T.’yi çelişkili ifadelerinden de şüphelenerek gözaltına aldı.

SATTIKLARI 10 BİN TL’LİK BİLGİSAYAR YERİNE ÇAKIL TAŞI GÖNDERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlılar, Kocaceli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan incelemelerde M.M.K. ve M.T.'nin bir alışveriş sitesinde açtıkları hesaptan Eskişehir’de yaşayan A.Ç. (54) isimli bir vatandaşa 10 bin TL değerinde bir dizüstü bilgisayar sattıkları tespit edildi. Şahısların 10 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı hemen göndereceklerini vaat ederek A.Ç.’den parayı hesaplarına yatırmalarını istedikleri belirlendi. A.Ç.’nin 10 bin TL’yi M.T.’nin hesabına aktarması sonrasında ise şahısların vaat ettikleri dizüstü bilgisayar yerine A.Ç.’ye çakıl taşı ve porselen parçaları göndermek istedikleri ortaya çıktı.

ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfadelerinde birbirini suçlayan şahıslardan M.M.K.’nın dolandırıcılık, silahla adam yaralama gibi farklı suçlardan 17, M.T.’nin ise 1 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, birçok farklı vatandaşın hesabı üzerinden şahısların banka hesaplarına para aktarıldığının tespit edilmesi üzerine olası mağdurların tespit edilmesi için çalışma başlatırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan M.M.K. ve M.T. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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