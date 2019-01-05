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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Bedir ALTUNOK- Suat İNCEDERE KARS (DHA)
05.01.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

10 bin kişi Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü

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10 bin kişi Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 104. yıl dönümü kapsamında ilçede meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Tekbirlerle başlayan ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş 'Ruhunuz şad olsun' yazısı ateşlenerek son buldu.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında ilçedeki Kazım Karabekir Camii'nde dün gece mevlit okutuldu. Mevlitte dua edilmesinin ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine kadar yapılacak meşaleli yürüyüş için hazırlıklar başladı. "Asım'ın nesli asrın yürüyüşü" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 10 bin kişi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda hazırlandı.

10 bin kişi Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü
Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi için belli aralıklarla ateşler yakıldı. Ateş etrafında ısınarak tören alanındaki etkinlikleri izleyenler şehitler için dua etti, Fatiha okudu. Aileleriyle birlikte alana gelen minikler, ellerinde maşelelerle yürüyüş için bekledi. 4 yaşındaki Ahsen Öztürk “Şehitlerimiz için yürümeye geldim" dedi.

10 bin kişi Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü
Alandaki konuşmalar, şiir ve gösterilerin ardından binlerce kişi, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçe belediye başkanları, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar şehitler anıtı önünde kadar tekbir getirerek marş söyleyerek yürüdü. Şehitler anıtına ulaşan binler İstiklal Marşı okuduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Şehitlikte yapılan duaların ardından 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısının ateşlenmesiyle yürüyüş sona erdi.

10 bin kişi Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü
ÜŞÜMEK İÇİN BURSA’DAN GELDİ

Etkinliklere katılmak için Bursa'dan geldiğini söyleyen şair Kenan Süküt, Sarıkamış’a üşümek ve donarak şehit olan askerlerin yaşadıklarını bir anda olsa hissetmek için geldiğini ifade etti.

Sarıkamış şehitlerine de bir de dörtlük okuyan Süküt, elindeki meşaleyle birlikte karlar üzerine yattı. Duygulu anlar yaşayan Süküt, “Sarıkamış’ı anlamak, anlatmak ve yaşatmak gerek" dedi.

10 bin kişi Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü

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