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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 bin hükümlüye temyiz yolu

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
10 bin hükümlüye temyiz yolu

1. yargı paketiyle beş yılın altındaki ceza içeren ve istinafta kesinleşen ‘terör propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, devleti aşağılama, silahlı örgüt, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarına temyiz yolu açılacak. Yargı yolunun genişletilmesi ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta ağırlıklı HDP’liler olmak üzere 10 bin hükümlünün dosyası için kanun yürürlüğe girdikten sonra 15 gün içinde Yargıtay’da temyiz ve tutukluluklarının yeniden değerlendirilmesi gündeme gelecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na eklenecek geçici maddeyle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde pakette belirtilen suçlardan istinaf mahkemelerince verilen ve kesin nitelikteki kararlar temyiz edilebilecek. Cezası infaz edilenlerin tutukluluğun devam edip etmeyeceğini, hükmü veren ilk derece mahkemesi değerlendirecek.

DEMİRTAŞ’A DA TEMYİZ HAKKI

Paket bu şekilde yasalaşırsa Demirtaş ve bazı HDP’li milletvekillerinin, ‘terör örgütü propagandası’ başta olmak üzere yargılandıkları davalarda aldıkları istinafta kesinleşen cezaları temyize gidebilecek. Edirne’de cezaevinde bulunan Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada 4 yıl 8 aylık mahkûmiyeti istinafta onandığı ve hükümlü olduğu için, Ankara’da yargılandığı diğer mahkemede tahliye verilmesine rağmen salıverilmemişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eski tweet’lerinden yargılandığı davada ‘terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti’ni alanen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından toplam dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası almıştı. Kaftancıoğlu, paket aynen yasalaşırsa, istinaftan sonra temyize de gidebilecek.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, pakete ilişkin özetle şunları söyledi: “Propaganda suçunu düzenleyen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu madde.7/2’ye bir cümle eklenmesi düşünülmektedir. Fıkraya eklenecek cümleye göre; ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’. Bizce kanuna eklenecek bu cümlenin bir anlamı bulunmamaktadır. Bu cümlenin aynısı TCK madde 218 ve madde 301’de de vardır. Bu bir uygulama sorunu olup, yasal değişiklikle bu sorun aşılamaz. Kanuna cümle eklenmesi yerine, yazılı ve sözlü düşünce açıklamalarından kaynaklanan suçlar için ceza ertelemesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması usulü getirilebilir, ilk kez propaganda suçu işleyen bakımından tutuklama yasağı öngörülebilir.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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