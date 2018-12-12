10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular 2019'a mı kaldı?
Emniyet teşkilatı bünyesinde, halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla 10 bin bekçinin daha istihdam edileceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Yakın zaman önce, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi, gözler şimdi döz konusu bekçi kadroları için başvuruların başlayacağı ve detayların ilan edileceği tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
KADRO YETKİSİ VERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
GEÇMİŞ ALIMLAR NASIL YAPILMIŞTI?
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.
Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.
Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.
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