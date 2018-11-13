10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bekçi alımı yapılacağını duyan adaylar, alımların ne zaman yapılacağını ve başvuru detaylarının ortaya çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 36 KADRO İHDASI
Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.
İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
10 bin bekçi alımı ile ilgili şartlar henüz belli olmadı. 10 bin bekçi alımı ile ilgili tüm duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak.
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