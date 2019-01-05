10 bin bekçi alımı ne zaman? 2019 bekçi alımı
Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edilecek. 2018'in Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti. Gözler şimdi 2019'da yapılacak bekçi alımlarında. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019'un gelmesiyle birlikte beklentileri artan bekçi adayları, bir süredir gündemde olan 10 bin yeni bekçi alımına yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
10 BİN YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.
Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.
Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.
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