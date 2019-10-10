10 bin 450 mağdura özel odada ifade
Başta çocuklar olmak üzere mağdurların mahkeme salonlarında sanıkla yüz yüze gelerek bir kez daha mağduriyet yaşamaması için Adalet Bakanlığı’nca hayata geçirilen adli görüşme odalarında (AGO) iki buçuk yılda 10 bin 450 mağdurun ifadesi uzmanlar eşliğinde alındı. 3 Nisan 2017’de adliyelerde faaliyete geçirilen ve suç mağdurlarının savcı ve hâkim olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 49 il ve 56 adliyede faaliyete geçti.
2020’DE 81 İLDE KURULACAK
TBMM’de görüşülen ilk yargı paketinde adli görüşme odaları yer alıyor. Bakanlığın TBMM’deki değişiklik önerisinin yasalaşmasıyla adli görüşme odaları yasal altyapıya kavuşacak ve 2020 yılı sonuna kadar Türkiye çapında hayata geçirilecek. Yargı paketinde aile ve çocuk mahkemelerindeki uzmanların, mahkeme bünyesinden, adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınması da eklendi.
Düzenlemelerle suç mağdurlarının hakları güçlendirilecek, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdurun yargılama sırasında örselenmesinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, AGO’ların bulunmadığı 25 il için kapsamlı bir çalışma yaptı.
Bakanlık verilerine göre, Nisan 2019’da pilot 7 il adliyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde 6 ayda 6 bin 703 dosya kaydı oluşturuldu. 519 kişi de adli süreç, sahip oldukları haklar ve yükümlülükleri ile sunulan hizmetler konusunda bilgilendirildi.
İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri var.
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