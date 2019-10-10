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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 bin 450 mağdura özel odada ifade

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10 bin 450 mağdura özel odada ifade

Başta çocuklar olmak üzere mağdurların mahkeme salonlarında sanıkla yüz yüze gelerek bir kez daha mağduriyet yaşamaması için Adalet Bakanlığı’nca hayata geçirilen adli görüşme odalarında (AGO) iki buçuk yılda 10 bin 450 mağdurun ifadesi uzmanlar eşliğinde alındı. 3 Nisan 2017’de adliyelerde faaliyete geçirilen ve suç mağdurlarının savcı ve hâkim olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 49 il ve 56 adliyede faaliyete geçti.

2020’DE 81 İLDE KURULACAK

TBMM’de görüşülen ilk yargı paketinde adli görüşme odaları yer alıyor. Bakanlığın TBMM’deki değişiklik önerisinin yasalaşmasıyla adli görüşme odaları yasal altyapıya kavuşacak ve 2020 yılı sonuna kadar Türkiye çapında hayata geçirilecek. Yargı paketinde aile ve çocuk mahkemelerindeki uzmanların, mahkeme bünyesinden, adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınması da eklendi.

Düzenlemelerle suç mağdurlarının hakları güçlendirilecek, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdurun yargılama sırasında örselenmesinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, AGO’ların bulunmadığı 25 il için kapsamlı bir çalışma yaptı.

Bakanlık verilerine göre, Nisan 2019’da pilot 7 il adliyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde 6 ayda 6 bin 703 dosya kaydı oluşturuldu. 519 kişi de adli süreç, sahip oldukları haklar ve yükümlülükleri ile sunulan hizmetler konusunda bilgilendirildi.

İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri var.

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