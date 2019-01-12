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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

10 aylık seçmen farkı 923 bin 796

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
10 aylık seçmen farkı 923 bin 796

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, ‘sandık başına gittiğinde zaten oyunu alacakları yaklaşık yüzde 1’lik bir seçmen kayıpları olduğunu’ açıklaması ve seçmen sayısındaki tartışmalar üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi parti temsilcilerini resmi olarak bilgilendirdi.

YSK’nın resmi verilerine göre, ölüm, askerlik, hükümlülük, kısıtlılık, vatandaşlıktan çıkarılma gibi nedenlerle 24 Haziran seçimlerine göre 31 Mart seçimlerinde seçmen sayısı arasında 923 bin 796 fark ortaya çıktı.

YSK’nın bilgi notuna göre 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden 31 Mart’taki yerel seçimde askıya çıkarılan seçmen listelerinde olmayan seçmenlerle ilgili tespit yapıldı. YSK’nın resmi verilerine göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında ölen seçmen sayısı 233 bin 937. MERNİS’te adres kaydı olmayan 375 bin 107 seçmen var. Bu seçmenler de listelerden silindi. YSK’nın seçmen farkına ilişkin diğer tespitleri de şöyle: “Asker 205 bin 630, hükümlü 43 bin 278, kısıtlı 20 bin 178, yurtdışı adresi 43 bin 387, MERNİS’te adres kaydı olmayan 375 bin 107, vatandaşlıktan çıkarma
1667, gaiplik 95, ölüm araştırması sebebiyle kaydı kapatılan 12, TC kimlik numaraları geçersiz 495, yaş tashihi nedeniyle yaşı küçük 10.”

KAYBOLAN SEÇMEN YOK

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, seçmenlere 17 Ocak’a kadar devam edecek askı süresi içinde şüpheli gördükleri seçmen hareketlerini, ilçe seçim kurullarına şikâyet etmeleri çağrısı yaptı. Yakupoğlu, Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Kaybolan seçmen yok, yer değiştiren seçmenler var. Bu yer değişiklikleri de iki sebeple oluyor. İlki, muhtarlığın cazip hale gelmesi nedeniyle seçmenlerin adreslerini köylerine taşımaları. Muhtarlık seçimleri nedeniyle korkunç bir seçmen taşıması yaşanıyor. İkinci neden ise seçmen yığma. Birçok yerde seçim sonuçlarına dönük seçmen yığılması yapıldığını görüyoruz. Şüpheli seçmen nakil işlemlerini polis veya jandarma araştıracak.”

İŞTE O İDDİALAR

- Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç: İlçemizde YSK verilerine göre 27 Kasım 2018 tarihinde 11 bin 862 seçmen kayıtlı iken; 4 Ocak 2019’da askıya çıkarılan sandık seçmen listelerinde seçmen sayısı 12 bin 761 olarak tespit edilmiştir. Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nüfusuna kayıtlı çok sayıda seçmen Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar’a seçmen kaydırılmıştır.

- CHP ve HDP  ‘hayali seçmen’ iddialarını gündeme taşımıştı. AK Partili meclis üyesi İlyas Karayel’in Bulgurlu’da yaşadığı binada bir dairede 18 kişinin olduğu öne sürülmüştü. Aynı mahallede AK Partili belediye meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun evinde 40 kişinin kaydedildiği savunulmuştu.

- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’deki basın toplantısında, “Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 24 Haziran seçimlerinden bu yana bin 700 seçmen fazlalığı oluşmuş. Tabelasında 5 bin 800 yazılı ilçede seçmen sayısı 5 bin 900’a çıkmış” dedi.

- HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Güneydoğu’da seçmen kaydırmaları yaşandığını ve sahte seçmen kayıtları yapıldığını öne sürmüştü.  Şırnak Uludere’de 2018 seçimlerinde 5 bin 201 olan seçmen sayısının kısa sürede 7 bin 163’e çıktığını iddia eden  Beştaş, “Küçücük bir ilçede nüfus yüzde 40 artmış. AKP halkın iradesine güvenmiyor. Halkın kendisine oy vermeyeceğini biliyor’” dedi.

- HDP Sözcüsü Saruhan Oluç da Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da seçmen kaydırması yapıldığı yönünde raporlar bulunduğunu kaydetti ve buralara HDP ile AK Parti seçmeni arasındaki fark kadar seçmen getirildiğini iddia etti.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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