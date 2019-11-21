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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 ayda 3 mİlyon TL ceza kesildi: 15 yılda barınaktan 368.803 hayvan kurtuldu

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10 ayda 3 mİlyon TL ceza kesildi: 15 yılda barınaktan 368.803 hayvan kurtuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 yılda barınaklardan sadece 368 bin 803 hayvanın sahiplenildiğini belirterek, 2019 yılı ekim ayı sonu itibariyle hayvan hakları ihlali nedeniyle de 3 milyon 67 bin 400 lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2009 yılından bugüne kadar sokak hayvanları bakımevi yapımı için 31.8 milyon lira destek sağlandı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için 2017-2018 yıllarında yerel yönetimlere 4.9 milyon lira ödenek aktarıldı. 2014-2019 ekim dönemine kadar 1 milyon 612 bin 529 adet sahipsiz hayvan aşılandı ve 1 milyon 301 bin 324 adet hayvan kısırlaştırıldı.

2014-2018 döneminde, yerel yönetimlere 3 milyon 746 bin 114 liralık mikroçip, kulak küpesi ve mikroçip okuyucu dağıtıldı. 2017-2018 yıllarında sahipsiz hayvanların barınması amacıyla 1 milyon 349 bin 375 lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesi yaptırılarak dağıtıldı. 2007-2018 yılları arasında toplam 9 milyon 748 bin 410 lira idari para cezası uygulandı. 

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