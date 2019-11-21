10 ayda 3 mİlyon TL ceza kesildi: 15 yılda barınaktan 368.803 hayvan kurtuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 yılda barınaklardan sadece 368 bin 803 hayvanın sahiplenildiğini belirterek, 2019 yılı ekim ayı sonu itibariyle hayvan hakları ihlali nedeniyle de 3 milyon 67 bin 400 lira idari para cezası verildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2009 yılından bugüne kadar sokak hayvanları bakımevi yapımı için 31.8 milyon lira destek sağlandı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için 2017-2018 yıllarında yerel yönetimlere 4.9 milyon lira ödenek aktarıldı. 2014-2019 ekim dönemine kadar 1 milyon 612 bin 529 adet sahipsiz hayvan aşılandı ve 1 milyon 301 bin 324 adet hayvan kısırlaştırıldı.
2014-2018 döneminde, yerel yönetimlere 3 milyon 746 bin 114 liralık mikroçip, kulak küpesi ve mikroçip okuyucu dağıtıldı. 2017-2018 yıllarında sahipsiz hayvanların barınması amacıyla 1 milyon 349 bin 375 lira tutarında kedi evi ve köpek kulübesi yaptırılarak dağıtıldı. 2007-2018 yılları arasında toplam 9 milyon 748 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.
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