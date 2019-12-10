10 Aralık 2016'daki patlamanın yıl dönümü unutulmadı - 10 Aralık 2016 şehitleri

Bugün, 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen Beşiktaş'taki bombalı saldırının 3’ncü yıl dönümü. Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok vatandaşımız yaralanmış ve hayatını kaybedenler olmuştu. İşte, 10 Aralık 2016'da yaşanan olayın ayrıntıları…

Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.



İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti.

10 Aralık 2016 şehitleri

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Berkay Akbaş, Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, polis memuru Adem Oğuz', Polis Memuru Okan Doğan, Akhisarlı polis memuru Ali Aksoy, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memuru İlker Uylaş, polis memuru Hasan Bilgin, polis memuru Durmuş Öcal (21)Çorumlu polis Mehmet Zengin, Soner İdil (27, Van), Emre Horoz (Konya), Mehmet Taş, Uğur Ürker, Mustafa Kemal Devrilmez (Yozgat) Çetin Sarıkaya (Ankara) Oğuzhan Duyar, Hamdi Dikmen, Hüseyin Dalkılıç, Süleyman Sorkut (Şanlıurfa), Mustafa Öztürk (Samsun), Adem Serin (Gaziantep), Yasin İke, Mehmet Atıcı, Soner İdil, Mustafa Öztürk, Murat Yılmaz (Muş), Metin Düzgün (Konya), Hasan Bilgin (Zonguldak), Hamit Şahin

SOSYAL MEDYADA YIL DÖNÜMÜ MESAJLARI

#10Aralık2016’da hainlerin kahraman polislerimizi hedef aldığı terör saldırısı daha dün gibi aklımızda.



Şehit olan kahramanlarımızı asla unutmadık, acıları hala yüreğimizde...



Rabbim, milletimize bir daha böyle kara günler yaşatmasın. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 10, 2019

10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta hain terör örgütünce yapılan bombalı saldırıda kaybettiğimiz evladımız, kardeşimiz Berkay Akbaş'ı vefatının 3. yıl dönümünde sevgi ve özlemle anıyorum.



Barış AYHAN/ Sinop Belediye Başkanı



#10Aralık2016 #hep19yaşında pic.twitter.com/HYJbIEBMBV — Sinop Belediyesi (@sinopbel) December 10, 2019