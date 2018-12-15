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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA - DHA
15.12.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

10-15 senedir böylesi görülmedi! Fiyatı yarı yarıya düştü

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10-15 senedir böylesi görülmedi! Fiyatı yarı yarıya düştü

Samsunlu balıkçılar, geçen sene kilosu 30 lira olan çinekopun, bu seneki bolluk nedeniyle 15 liradan satıldığını söylediler.

Karadeniz’de bu sene son yılların en bol balık sezonu yaşanıyor. Geçen sezonlarda özellikle birkaç tür bol olurken, diğer türlerde ise kıtlık yaşandı. Bu sene her balık türünün oldukça bol olduğuna dikkat çeken Samsunlu balıkçılar, özellikle çinekop ve istavritte bolluğun geçen senelere oranla oldukça fazla olduğunu ifade ettiler.

10-15 senedir böylesi görülmedi! Fiyatı yarı yarıya düştü
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BU SENEKİ BOLLUK, 10-15 SENEDİR GÖRÜLMEDİ

Çinekopun fiyatının yarı yarıya düştüğünü belirten balık satıcısı Kurtça Aydın, “Bu sene her türden balık çok. Palamut, hamsi, mezgit, barbun, çinekop, istavrit ganimet gibi geliyor. Bu seneki bolluk, 10-15 senedir görülmedi. Geçen sene sezon çok kıt geçmişti. Bu sene yüzümüz gülüyor. Geçen sene 20 liraya hamsi satıyorduk, bu sene 8 liradan satıyoruz. İstavrit geçen sene 10-15 liradan satılıyordu. Bu sene 7 liradan satılıyor. Çinekop geçen sene 30 liradan satılıyordu. Bu sene 15 liradan satılıyor. Mezgit ve barbunda da bolluk yaşanıyor. Bu sene özellikle istavrit ve çinekop oldukça bol geliyor. Geçen seneye oranla bu sene harika geçiyor. Karedeniz sezon açıldığından bize cömert davranıyor. Balıklar karşısında bizde bazen şaşkınlığa uğruyoruz” dedi.

10-15 senedir böylesi görülmedi Fiyatı yarı yarıya düştü

Balık satıcısı Bülent Çakmak ise, “Bu sene balık fiyatları çok uygun ama vatandaşların ilgisi beklediğimiz kadar yok. Balıkların kilosu 8 liradan başlıyor 40 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye göre balıklar var. Yavaş yavaş hamsinin sevdiği hava şartları da geliyor. Hamsinin daha da bollaşıp ucuzlamasını bekliyoruz. Hamsinin yanı sıra istavrit ve çinekop da oldukça bol çıkıyor. Geçen sene sattığımız fiyatların yarısına çinekop ve istavrit satıyoruz. Hem de bu seneki çinekoplar lüfer gibi olmuş, sarı kanat olmuşlar. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık almak daha ekonomik geliyor” diye konuştu.

10-15 senedir böylesi görülmedi Fiyatı yarı yarıya düştü

Balık bolluğundan memnun olduklarını belirten vatandaşlar da fiyatların daha da düşmesi gerektiğini söylediler.

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