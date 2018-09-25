1 yıllık eşini 6'ncı kattan attı, kendini böyle savundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri1 yıllık eşini 6'ncı kattan attı, kendini böyle savundu
GeriGündem 1 yıllık eşini 6'ncı kattan attı, kendini böyle savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) 
25.09.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

1 yıllık eşini 6'ncı kattan attı, kendini böyle savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 yıllık eşini 6'ncı kattan attı, kendini böyle savundu

KAYSERİ'de 1 yıllık eşi Songül Birol'u (20) oturdukları apartmanın 6'ncı katından atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Furkan Birol, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Songül Birol'un tutuksuz yargılanan kayınpederi ve kayınvalidesi ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Merkez Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi Kardelen Apartmanı'nın 6'ncı katındaki dairede oturan Songül Birol, geçen yıl 10 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında pencereden düştü. Beton zemine çakılan genç kadın, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Songül Birol'un pencereden düşmeden önce tartıştığı 1 yıllık eşi Furkan ile kayınvalidesi G.B. ve kayınpederi R.B.'yi gözaltına aldı. G.B. ile eşi R.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Songül Birol ile tartıştıklarını ve bu sırada eşinin pencereden atladığını öne süren Furkan Birol ise tutuklandı ve cezaevine konuldu. Şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Furkan Birol, tutuksuz sanık babası R.B. ve annesi G.B. ile ölen kadının ağabeyi davacı Sebahattin B. ve avukatları hazır bulundu. İki tanığın dinlendiği duruşmada haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Eşi Songül Birol'u öldürmediğini öne süren Furkan Birol, "1 yıldır yapmadığım bir suçtan dolayı tutukluyum. Böyle bir şey yapacak olsam Songül ile kaçarak evlenmezdim. Eşimi öldürmedim. Suçsuzum" dedi.

Duruşma savcısı ise tanık ifadeleri, olaydan önce komşular tarafından duyulan tartışma sesleri ve ev içinde bulunan izler nedeniyle Furkan Birol'un eşini pencereden iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanıklar R.B. ve G.B.'nin ise delil yetersizliğinden dolayı beraatlarine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Furkan Birol'u, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan kayınpeder ile kayınvalide ise delil yetersizliğinden beraat etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var

Anne dehşetinde flaş gelişme... İddialar korkunç

İnsafsız gelin sokak ortasında böyle dövdü! Söyledikleri şoke etti

CHP'li vekilin oğlundan flaş açıklama: Haberler asılsız