1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi
GeriGündem 1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa) (DHA)
28.01.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ali Özgüzel (33), diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verip, 98 kiloya indi. Eski kıyafetleri artık bol gelen Özgüzel, "Yeniden doğmuş gibiyim. Hayata bakış açım bile değişti" dedi.

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Ali Özgüzel bir yıl önce hayatını değiştirecek bir karar aldı. 140 kilo olan Özgüzel, önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflamaya karar verdi ancak bu fikirden vazgeçip diyete ve spora başladı, 1 yılda 42 kilo verdi.

Bir yıl önce hayatında bir dönüm noktası yaşadığını dile getiren Ali Özgüzel, "Lise yıllarından sonra düzensiz beslenme ve yoğun iş hayatı nedeniyle yıllar içerisinde kilo aldım. Zaman zaman diyet uygulayarak belirli kilolar verdim ama iş temposu nedeniyle yeniden kilo aldım. Geçen yıl ocak ayında fazla kilolarımdan kurtulmaya karar verdim. İlk olarak bir salona yazılarak düzenli spor yapmaya başladım. Daha sonra hayatımdan un, tuz ve şeker olarak bilinen üç beyazı çıkarıp, beslenme düzenimi değiştirdim. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. İlk zamanlar alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da zamanla alıştım. Bir yıl içerisinde 140 kilodan 98 kiloya düştüm. Hedefim toplam 50 kilo vermek. Bunun için de sporumu ve diyetimi ihmal etmiyorum" dedi.

1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi
''ARKADAŞLARIM 'MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI MI OLDUN' DİYE SORDULAR''

Kendisini zaman zaman ödüllendirdiğini de ifade eden Özgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Haftanın bir günü, sadece bir öğünde o gün canım ne isterse onu yedim. Tabii ki abartmadan. Kilo vermemde en büyük destekçim ailem oldu. Her zaman desteklediler. Spor hocamın da desteğiyle vücudumda herhangi sarkma olmadan sporla sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım, 'Mide küçültme ameliyatı mı oldun' diye sordular. Onları inandıramadım ya da inanmak istemediler. Tamamen spor ve diyet ile zayıfladım. Ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarım vardı, onlardan bile kurtulmayı başardım. Hayata bakış açım değişti. Çalışırken artık daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."

Diyete devam edeceğini belirten Özgüzel, kilo verdiği için eski kıyafetlerinin artık bol geldiğini vurgulayarak, gardrobunu yenilemek zorunda kaldığını söyledi.

1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi

1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin ‘Narcos’ operasyonu

İlk röportajı Hürriyet'e verdi: Eşimin kalbine güvenirim...

CHP 145 adayını daha açıkladı. İşte o isimler...

Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti... İşte ilk açıklama